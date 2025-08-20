L'affare Piccoli è già da record: con i bonus diventerebbe l'acquisto più caro della storia viola
La Fiorentina ha trovato l'accordo con il Cagliari per l'acquisto di Roberto Piccoli. Se dovessero essere confermate le cifre dell'accordo, quindi 25 milioni di euro come parte fissa più 4 di bonus per completare un affare che sfiorerà, nel caso in cui tutti i bonus dovessero andare a buon fine, i 30 milioni di euro.
Considerando la storia degli acquisti della Fiorentina, quello di Piccoli diventerebbe così, potenzialmente, quello più pagato di sempre. Al momento al primo posto c'è Nico Gonzalez, pagato poco più di 27 milioni dallo Stoccarda. Mentre al secondo posto c'è Juan Cuadrado, pagato poco più di 20. In sintesi, i 25 milioni che dovrebbe versare Commisso, sarebbero già da podio, ma con i 4 di bonus addirittura Piccoli diventerebbe automaticamente il giocatore più pagato della storia della Fiorentina.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati