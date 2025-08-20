RFV Giorgetti commenta: "Piccoli alla Fiorentina? Un messaggio alle concorrenti"

Durante la diretta di Radio FirenzeViola il giornalista Angelo Giorgetti ha commentato così la notizia dell'acquisto di Roberto Piccoli da parte della Fiorentina (qui i dettagli): "La ritengo un'operazione di calcio, quindi devo fare i complimenti alla Fiorentina che manda un messaggio a tutto il campionato. A questo punto il reparto d'attacco viola è veramente di un altro livello, a me Piccoli piace anche se le cifre sono veramente importanti. Complimenti Fiorentina, anche per il colpo in prospettiva che fa con Piccoli.

E non voglio pensare a una cessione di Kean come tanti possono pensare, almeno non per questa sessione di mercato. Non voglio neanche pormi questo problema, dobbiamo solo goderci questa dimostrazione di forza come in questi anni di Commisso non avevo mai visto. Perché si va a innestare su una partenza virtuosa".