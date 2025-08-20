Piccoli-Fiorentina, ci siamo: per SkySport affare chiuso, le cifre

Piccoli-Fiorentina, ci siamo: per SkySport affare chiuso, le cifre
Redazione FV

Per Roberto Piccoli alla Fiorentina ci siamo quasi. Questo almeno quello che riporta SkySport, che si sbilancia ulteriormente scrivendo che l'operazione è di fatto conclusa sulla base di 25 milioni di euro più bonus, cifra che la Fiorentina girerà al Cagliari per assicurarsi l'attaccante classe 2001, con Alessandro Lucci, agente del calciatore, in visita al Viola Park nelle scorse ore per definire tutto.

Piccoli, cresciuto nel vivaio dell'Atalanta e riscattato dal Cagliari a giugno per 12 milioni e mezzo (versati ai bergamaschi dopo l'anno in prestito in Sardegna) nell'ultima stagione ha messo a segno dieci reti e dovrebbe essere quindi il grosso colpo da novanta per l'attacco di Stefano Pioli.