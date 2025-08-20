RFV Lulù Oliveira: "Piccoli arriverà presto in Nazionale. Potrebbe giocare anche insieme a Kean"

vedi letture

Luis Oliveira, ex attaccante della Fiorentina con un passato anche al Cagliari, ha parlato nel corso di Palla al Centro su Radio FirenzeViola ripartendo da una valutazione su Roberto Piccoli, obiettivo del mercato viola: "È un ragazzo giovane, un attaccante importante perché secondo me arriverà anche in Nazionale. è un attaccante intelligente che fa lavorare bene i compagni. Il Cagliari prima giocava a tre, ora a due, ma non c'è differenza. Fa un lavoro straordinario, cerca la profondità e poi è molto bravo di testa quando si trova in area di rigore".

Piccoli potrebbe giocare insieme a Kean?

"Per me sì, perché lui è una prima punta e Kean potrebbe giocare dietro. Piccoli creerebbe grandi spazi per il suo compagno. Tutto è possibile, anche se dipende dall'allenatore e da come la pensa a proposito del gioco offensivo".

Cosa ne pensa di Dzeko?

"Quando giocavo io uno a 32 anni era già vecchio, ora il calcio è cambiato. Il segreto deve essere il suo modo di vivere fuori dal campo. Lui ha voglia di conquistare ancora qualcosa e questo è il suo valore più importante. Quando ha scelto la Fiorentina ha dimostrato questo".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale