Calciomercato Piccoli è viola: la Fiorentina batte un colpo da quasi 30 milioni. I dettagli dell'affare

Roberto Piccoli è virtualmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Come un fulmine a ciel sereno, in un mercoledì di metà agosto che doveva essere principalmente di vigilia per l'impegno di Conference di domani, arriva la notizia che scombussola tutto il mercato viola. Tutto fatto, tutto deciso nelle ultime ore. La Fiorentina ha messo sul piatto un'offerta irrinunciabile per il Cagliari: 25 milioni più bonus al club di Giulini, che ha accettato così di privarsi a titolo definitivo del centravanti classe 2001, riscattato a giugno per 12 milioni e mezzo dall'Atalanta e autore di dieci reti nella stagione precedente.

Piccoli è sempre stato l'obiettivo dei viola, che lo hanno seguito tutta l'estate, per poi accelerare adesso con un'offerta pesante. Adesso c'è da capire quali saranno i nuovi equilibri dell'attacco di Stefano Pioli: nei prossimi giorni dovrebbe salutare Lucas Beltran, poi ci sono Moise Kean ed Edin Dzeko, i due titolarissimi di tutto il pre-campionato. Per le cifre messe sul piatto da Commisso, difficile che Piccoli possa essere soltanto un'alternativa.