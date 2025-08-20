Dagli inviati Ecco la Tatran Arena (che domani sarà sold out): le immagini da Presov

Meno uno a Polissya-Fiorentina ed ecco le prime immagini della Tatran Arena: sarà questo piccolo stadio situato a Presov, nella zona est della Slovacchia, a ospitare domani il playoff d'andata tra ucraini e viola. Il Polissya (che ha sede a Zytomir, 700 chilometri più a est di Presov) gioca le sue gare Uefa qui a causa della guerra che da tre anni sta martoriando la propria regione. E, nonostante sia anche per i gialloverdi una trasferta, domani ci sarà comunque il pubblico delle grandi occasioni. Lo stadio, dicevamo, è piccolo, 6mila posti al massimo, ma sarà tutto occupato.

Sia per i 350 tifosi della Fiorentina sia per gli oltre 5000 supporter del Polissya, pronti a spingere i lupi ucraini verso un traguardo storico. Due tifoserie alle prese con una trasferta complessa a livello logistico ma mosse da grande passione. E il teatro sarà ottimale, sia per le condizioni del campo sia per la struttura moderna, ristrutturata pochi mesi fa e nella quale si sono disputate alcune gare dello scorso campionato Europeo Under21.