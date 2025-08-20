RFV Il Caffè nero bollente di Luca Calamai: "Piccoli la spalla perfetta di Kean"

vedi letture

Nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno del "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato dell'attaccante Roberto Piccoli: "Io ero stato molto severo sull’ipotesi Piccoli, perché veniva presentato come alternativa a Kean. Sostenevo che non si poteva affidare un ruolo così importante a un giocatore che aveva sì fatto una bellissima stagione nel Cagliari ma che avrebbe dovuto sostituire il bomber della Fiorentina. È invece perfetta l’opzione Piccoli con Kean.

Perché può giocare insieme a lui, perché può essere la sua alternativa se deve tirare il fiato. E poi perché verrebbe inserito in una squadra di grandi giocatori, e potrebbe davvero diventare il nuovo Kean".