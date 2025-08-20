RFV
Il Caffè nero bollente di Luca Calamai: "Piccoli la spalla perfetta di Kean"
FirenzeViola.it
Nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno del "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato dell'attaccante Roberto Piccoli: "Io ero stato molto severo sull’ipotesi Piccoli, perché veniva presentato come alternativa a Kean. Sostenevo che non si poteva affidare un ruolo così importante a un giocatore che aveva sì fatto una bellissima stagione nel Cagliari ma che avrebbe dovuto sostituire il bomber della Fiorentina. È invece perfetta l’opzione Piccoli con Kean.
Perché può giocare insieme a lui, perché può essere la sua alternativa se deve tirare il fiato. E poi perché verrebbe inserito in una squadra di grandi giocatori, e potrebbe davvero diventare il nuovo Kean".
Pubblicità
Radio FirenzeViola
RFVLuciano Bruni: "Che peccato per i viola non aver preso Lucca ai tempi del Pisa ma Piccoli andrebbe bene"
Tre acquisti in meno di due settimane. Quanto sarà fondamentale il passaggio del turno in Conference? Il passato ci insegna che i playoff incidono sul mercato. Piccoli il primo della lista in attacco. Ecco l'identikit del difensoredi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Tre acquisti in meno di due settimane. Quanto sarà fondamentale il passaggio del turno in Conference? Il passato ci insegna che i playoff incidono sul mercato. Piccoli il primo della lista in attacco. Ecco l'identikit del difensore
2 Stallo Fortini. Vuole la Fiorentina, ma si decide in extremis. Zanoli una delle possibili alternative
Copertina
RFVL'ex agente di Pioli: "In Arabia è cresciuto ancora. Ora gli serve una rosa competitiva. Kean-Napoli? Ha già fatto la sua scelta"
Angelo GiorgettiSe Pioli si volta verso la panchina, chi c'è che può cambiare la partita? Pellegrini idea chic, ma ecco la verità. Servono un vice Kean (maschio alfa) e un vice Dodo. La grana ingaggi alti e i no di Beltran e Ikone
Mario TeneraniBeltran rifiuta tutto, cambio strategia. Ioannidis ma anche altro: ci vuole una punta. Intanto Mandragora, poi vediamo. Torna in pole Zortea, Fortini Cagliari o Toro
Tommaso LoretoLa Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com