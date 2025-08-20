RFV Luciano Bruni: "Che peccato per i viola non aver preso Lucca ai tempi del Pisa ma Piccoli andrebbe bene"

Luciano Bruni, ex centrocampista della Fiorentina e campione d'Italia col Verona di Bagnoli, è intervenuto nel corso di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola ripartendo dalla stagione che sta per prendere il via: "Sono contento per la Fiorentina perché ha ripreso a braccia aperte Stefano Pioli che per me è stato un compagno di squadra a Verona e un amico ma è soprattutto un grande allenatore".

Cosa manca a questa Fiorentina?

"In attacco serve un altro giocatore di riserva che possa essere all'altezza della situazione. Il campionato è lungo e gli impegni sono tanti. Se vuoi stare in determinate posizioni della classifica bisogna essere attrezzati".

Cosa ne pensa di Piccoli e in generale del possibile acquisto in attacco?

"In tempi non sospetti, dissi che la Fiorentina avrebbe dovuto seguire Lucca ai tempi del Pisa perché ci vedevo Luca Toni. Purtroppo i viola ce l'avevano a 80 chilometri e non sono riusciti a prenderlo. Si va sempre a cercare gli stranieri quando ci sono giocatori italiani che hanno del valore. Piccoli è un pochino grezzo ma ha una fisicità importante e in Serie A servono questo tipo di giocatori. Ha segnato anche diversi gol giocando con continuità".

