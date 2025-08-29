RFV Massimo Orlando: "Con Nicolussi Caviglia la Fiorentina ha sistemato il centrocampo"

L'ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio". Queste le sue dichiarazioni sulle ultime in casa viola tra campo e mercato:

Cosa ne pensi dell'arrivo alla Fiorentina di Nicolussi Caviglia?

"Intanto parliamo di un ragazzo molto intelligente che è una caratteristica importante anche per quanto riguarda il campo. Arriva un giocatore che dà più equilibrio alla squadra, è un vero regista e di conseguenza libera Fagioli da un ruolo che non è il suo. Mi complimento con la Fiorentina perché a mio modo di vedere questa è un'ottima operazione. Nicolussi poi non è il classico regista che non partecipa alla fase offensiva, è un centrocampista moderno, che segna anche sia da azione che su punizione. Se poi a diciannove anni giochi già nella Juventus significa che le qualità le hai. L'anno scorso nonostante la retrocessione con il Venezia ha giocato molto bene, il suo arrivo è molto importante"

Come si andrà a comporre ora il centrocampo della Fiorentina?

"Il centrocampo fino ad oggi è stato il vero problema per Pioli, visto che ancora non si è capito come lo vuole impostare. Io credo che alla fine si giocherà a tre in mezzo, con Nicolussi Caviglia vertice basso, Fagioli mezz'ala destra o sinistra, e per l'altro ruolo se la giocheranno Sohm e Mandragora. Fazzini invece lo reputo più un trequartista, è un ragazzo che ha una tenuta fisica importante e che già lo scorso anno a Empoli ha dimostrato di avere caratteristiche uniche. Non sono neanche sicuro neanche che dietro si giocherà a tre. Tornando però al centrocampo sono contento dell'arrivo di Nicolussi Caviglia perché con lui si sistemano un po' di cose".

L'attacco della Fiorentina invece viene considerato da tanti addirittura atomico, cosa ne pensa?

"Sono d'accordo, l'attacco come reparto è di livello atomico. Piccoli è veramente bravo, Kean lo conosciamo e Dzeko, che ieri ha già subito critiche da chi capisce poco di calcio perché è ovvio che un giocatore della sua struttura a 39 anni sia all'inizio un po' imballato, appena entrerà in condizione darà il suo contributo. Poi a supporto delle punte hai Gudmundsson e Fazzini, insomma, tanta roba. Forse si poteva fare qualcosa in più in difesa, ma la difesa dello scorso anno a me non è dispiaciuta, i problemi erano a centrocampo e in attacco. Se arriverà un altro difensore e resterà anche Pablo Mari sarà ovvio che si andrà verso una difesa a tre".

