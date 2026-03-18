Dagli inviati Fiorentina arrivata in Polonia: ispezione all'interno dello stadio di Sosnowiec

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La Fiorentina è arrivata allo stadio di Sosnowiec dove domani alle 18.45 giocherà contro il Rakow. La squadra ha già fatto la rifinitura al Viola Park ma ovviamente farà una visita ispettiva all'ArcelorMittal Park mentre tra poco cominceranno le conferenze stampa di Paolo Vanoli e il giocatore Cher Ndour. Come mostrano le immagini di FirenzeViola il campo non è nelle migliori condizioni.