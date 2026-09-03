RFV Marianella predica calma: "Va dato tempo a Grosso di sviluppare il suo lavoro"

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Massimo Marianella, storica voce di Sky Sport e presentatore della serata del Centenario sabato sera al Franchi, nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola ha parlato di Fiorentina a partire dalla festa andata in scena allo stadio pochi giorni fa, dopo la gara contro il Frosinone: "Questo è un momento di sole emozioni, sul campo mi sono guardato intorno e ho visto la Fiesole, oltre che le tante leggende che ho avuto l'onore di introdurre. Sarà un ricordo che mi porterò dentro per tutta la vita, senza dimenticarlo mai . Ho percepito il senso della storia viola, e ho visto che l'hanno percepito anche i protagonisti stessi. Sono testimone di generazioni diverse di giocatori della Fiorentina che si cercavano fra loro, è stato bellissimo".

Che ne pensa di questo inizio?

"Questo è un gruppo totalmente nuovo, i tifosi hanno diritto a dire qualsiasi cosa mentre una società deve fare analisi diverse. Andava scelto chi non sarebbe stato più funzionale alla ricostruzione. Grosso io l'ho visto da vicino in Inghilterra e il lavoro che ha fatto mi è piaciuto, poi però tutto questo non si è visto in campo. Dragusin per ora è stata una grandissima delusione, quasi inquietante, ma questa è una ripartenza totale e bisogna dar tempo per poter sviluppare un lavoro. Gasperini perse le prime quattro gare quando arrivò all'Atalanta, poi gli hanno dato tempo ed è diventato Gasperini".

Sul mercato?

"Una delle cose che mi è piaciuta meno di questo mercato sono state le cessioni dell'ultimo giorno, come Mandragora e Gudmundsson. La Fiorentina ha perso tantissimo, ma praticamente è stato deciso che tutti quelli dell'anno scorso non sarebbero stati funzionali quest'anno. E poi non capisco la scelta di voler cedere tutti i giovani prodotti dal vivaio, probabilmente su alcuni di loro ci sarebbe stato da investire".