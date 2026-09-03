Anticipi e posticipi: lunch match a San Siro, di domenica sera con la Juve e infrasettimanale con l'Atalanta

Anticipi e posticipi: lunch match a San Siro, di domenica sera con la Juve e infrasettimanale con l'AtalantaFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:45Primo Piano
di Redazione FV

La Lega ha ufficializzato anticipi e posticipi dalla sesta giornata (la prima dopo la sosta) fino alla 12esima giornata. Per quanto riguarda la Fiorentina c'è subito un anticipo al sabato 10 ottobre alle 15, lunch match con l'Inter e di giovedì (infrasettimanale) con l'Atalanta; di lunedì col Sassuolo, di domenica sera (8 novembre) con la Juventus e infine di lunedì 23 novembre con il Monza alle 18.30. Ecco l'elenco di seguito.

sesta giornata

sabato 10 ottobre
15:00 | Genoa - Fiorentina
18:00 | Inter - Parma
 20:45 | Napoli - Frosinone 

domenica 11 ottobre
12:30 | Como - Roma
15:00 | Lazio - Monza 
15:00 | Lecce - Bologna
18:00 | Sassuolo - Milan
20:45 | Cagliari - Juventus

lunedì 12 ottobre
18:30 | Atalanta - Venezia
20:45 | Torino - Udinese 

Settima giornata

venerdì 16 ottobre
20:45| Frosinone - Sassuolo

sabato 17 ottobre
 15:00 | Venezia - Napoli
18:00 | Bologna - Inter 
20:45 | Roma - Genoa

domenica 18 ottobre
12:30 | Udinese - Lecce
15:00 | Fiorentina - Como 
 18:00 | Milan - Atalanta 
20:45 | Juventus - Lazio

lunedì 19 ottobre
18:30 | Monza - Cagliari
20:45 | Parma - Torino

Ottava giornata

venerdì 23 ottobre 
20:45 | Torino - Monza

sabato 24 ottobre  
15:00 | Cagliari - Bologna 
15:00 | Como - Sassuolo
18:00 | Napoli - Roma
20:45 | Lazio - Parma 

domenica 25 ottobre 
12:30 | Inter - Fiorentina
15:00 | Atalanta - Frosinone
15:00 | Genoa - Venezia
18:00 | Lecce - Juventus
20:45 | Udinese - Milan

Nona giornata

martedì 27 ottobre 
18:30 | Sassuolo - Lazio
20:45 | Roma - Cagliari
20:45 | Torino - Como 

mercoledì 28 ottobre
18:30 | Milan - Bologna
18:30 | Parma - Udinese
18:30 | Venezia - Inter
20:45 | Genoa - Juventus
20:45 | Monza - Napoli

giovedì 29 ottobre 
18:30 | Frosinone - Lecce
20:45 | Fiorentina - Atalanta

Decima giornata

sabato 31 ottobre  
15:00 | Bologna - Monza 
18:00 | Udinese - Roma
20:45 | Milan - Inter

domenica 1 novembre 
12:30 | Como - Venezia
15:00 | Frosinone - Torino
15:00 | Lazio - Cagliari
18:00 | Lecce - Genoa
20:45 | Juventus - Napoli

lunedì 2 novembre 
18:30 | Sassuolo - Fiorentina
 20:45 | Atalanta - Parma

Undicesima giornata

venerdì 6 novembre
20:45 | Venezia - Udinese 

sabato 7 novembre  
15:00 | Cagliari - Frosinone
15:00 | Torino - Lecce 
18:00 | Parma - Bologna
20:45 | Roma - Sassuolo

domenica 8 novembre 
12:30 | Napoli - Lazio
15:00 | Genoa - Milan
15:00 | Monza - Atalanta
18:00 | Inter - Como
20:45 | Fiorentina - Juventus

Dodicesima giornata

sabato 21 novembre  
15:00 | Como - Cagliari
15:00 | Lazio - Lecce
18:00 | Parma - Roma
20:45 | Napoli - Torino

domenica 22 novembre 
12:30 | Sassuolo - Genoa
15:00 | Milan - Frosinone
18:00 | Bologna - Udinese
20:45 | Atalanta - Inter

lunedì 23 novembre
18:30 | Monza - Fiorentina
20:45 | Juventus - Venezia