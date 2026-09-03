Anticipi e posticipi: lunch match a San Siro, di domenica sera con la Juve e infrasettimanale con l'Atalanta
La Lega ha ufficializzato anticipi e posticipi dalla sesta giornata (la prima dopo la sosta) fino alla 12esima giornata. Per quanto riguarda la Fiorentina c'è subito un anticipo al sabato 10 ottobre alle 15, lunch match con l'Inter e di giovedì (infrasettimanale) con l'Atalanta; di lunedì col Sassuolo, di domenica sera (8 novembre) con la Juventus e infine di lunedì 23 novembre con il Monza alle 18.30. Ecco l'elenco di seguito.
sesta giornata
sabato 10 ottobre
15:00 | Genoa - Fiorentina
18:00 | Inter - Parma
20:45 | Napoli - Frosinone
domenica 11 ottobre
12:30 | Como - Roma
15:00 | Lazio - Monza
15:00 | Lecce - Bologna
18:00 | Sassuolo - Milan
20:45 | Cagliari - Juventus
lunedì 12 ottobre
18:30 | Atalanta - Venezia
20:45 | Torino - Udinese
Settima giornata
venerdì 16 ottobre
20:45| Frosinone - Sassuolo
sabato 17 ottobre
15:00 | Venezia - Napoli
18:00 | Bologna - Inter
20:45 | Roma - Genoa
domenica 18 ottobre
12:30 | Udinese - Lecce
15:00 | Fiorentina - Como
18:00 | Milan - Atalanta
20:45 | Juventus - Lazio
lunedì 19 ottobre
18:30 | Monza - Cagliari
20:45 | Parma - Torino
Ottava giornata
venerdì 23 ottobre
20:45 | Torino - Monza
sabato 24 ottobre
15:00 | Cagliari - Bologna
15:00 | Como - Sassuolo
18:00 | Napoli - Roma
20:45 | Lazio - Parma
domenica 25 ottobre
12:30 | Inter - Fiorentina
15:00 | Atalanta - Frosinone
15:00 | Genoa - Venezia
18:00 | Lecce - Juventus
20:45 | Udinese - Milan
Nona giornata
martedì 27 ottobre
18:30 | Sassuolo - Lazio
20:45 | Roma - Cagliari
20:45 | Torino - Como
mercoledì 28 ottobre
18:30 | Milan - Bologna
18:30 | Parma - Udinese
18:30 | Venezia - Inter
20:45 | Genoa - Juventus
20:45 | Monza - Napoli
giovedì 29 ottobre
18:30 | Frosinone - Lecce
20:45 | Fiorentina - Atalanta
Decima giornata
sabato 31 ottobre
15:00 | Bologna - Monza
18:00 | Udinese - Roma
20:45 | Milan - Inter
domenica 1 novembre
12:30 | Como - Venezia
15:00 | Frosinone - Torino
15:00 | Lazio - Cagliari
18:00 | Lecce - Genoa
20:45 | Juventus - Napoli
lunedì 2 novembre
18:30 | Sassuolo - Fiorentina
20:45 | Atalanta - Parma
Undicesima giornata
venerdì 6 novembre
20:45 | Venezia - Udinese
sabato 7 novembre
15:00 | Cagliari - Frosinone
15:00 | Torino - Lecce
18:00 | Parma - Bologna
20:45 | Roma - Sassuolo
domenica 8 novembre
12:30 | Napoli - Lazio
15:00 | Genoa - Milan
15:00 | Monza - Atalanta
18:00 | Inter - Como
20:45 | Fiorentina - Juventus
Dodicesima giornata
sabato 21 novembre
15:00 | Como - Cagliari
15:00 | Lazio - Lecce
18:00 | Parma - Roma
20:45 | Napoli - Torino
domenica 22 novembre
12:30 | Sassuolo - Genoa
15:00 | Milan - Frosinone
18:00 | Bologna - Udinese
20:45 | Atalanta - Inter
lunedì 23 novembre
18:30 | Monza - Fiorentina
20:45 | Juventus - Venezia
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