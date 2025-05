RFV Marianella: "Le dimissioni di Palladino un'opportunità per la Fiorentina"

vedi letture

A caldo in mezzo alla tempesta che sta travolgendo la Fiorentina dopo la decisione di Palladino di dimettersi, il giornalista di Sky Sport Massimo Marianella ha parlato così a Radio Firenzeviola: "Adesso per la Fiorentina è un'opportunità. Di scegliere un allenatore che possa dare un gioco e un'identità migliore a questa squadra. Sarei molto sorpreso di scoprire che possa aver preso questa decisione dopo una chiamata dell'Atalanta perché non capirei come possano scegliere Palladino. Dopo anni di idee calcistiche, scegliere un allenatore che non ne ha. È chiaro che alla Fiorentina non sapevano niente".

Chi sceglierebbe come allenatore per la Fiorentina?

"Io credo che il sogno Sarri sia un pochino impossibile. A meno che Commisso non decida con un genere anche diverso di persona, e va domattina a prenderlo. Potrebbe essere una scelta di calcio e umana ma alla quale penso poco. E secondo me anche Sarri non se lo aspetta. I nomi che sento sono tutti buoni, Tudor ha già lavorato con Pradè ma ha il carattere un po' troppo forte per una piazza come Firenze. Lo leverei dalla lista".

Di Baroni cosa ne pensa?

"Credo che sia una bella persona e l'ho detto spesso, è una persona che ha tolto l'abitudine delle etichette. Di solito si definiscono gli allenatori solo per determinati obiettivi, alla Lazio ha fatto molto bene ma non ha tenuto perché non aveva un roster all'altezza, soprattutto in termini di qualità a centrocampo. Per me non sarebbe la prima scelta ma mi piacerebbe anche perchè ha debuttato nel grande calcio con la maglia della Fiorentina. Alla lista aggiungerei il nome di Farioli. Un allenatore giovane, bravissimo. Una persona meravigliosa, uno studioso di calcio che ha già fatto tappe difficili".