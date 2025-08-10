RFV Marchese su Comuzzo: "Pronto e di prospettiva, importante stare in una squadra che gli dà fiducia"

L'ex difensore ora ct della Rappresentativa della Sicilia, Giovanni Marchese, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare di Fiorentina a partire dalla situazione di Pietro Comuzzo: "Pietro è un giocatore italiano e di prospettiva, sul quale puntare anche per il futuro e Allegri sa lavorare bene con i giovani. Ma per la Fiorentina avere in casa un giocatore pronto è importante. Rimanere a Firenze dove ha la fiducia di tutti, società allenatore e piazza, è importantissimo. Poi può andare in una top squadra già pronto anche se rimanere a Firenze significa stare in una squadra e piazza importanti".

A che punto sono lui e Leoni? "Sono già importanti ma anche di prospettiva e spero per loro che vada sempre tutto bene e che siano il futuro dell'Italia. Quando ci sono questi giovani forti bisogna avere il coraggio di farli giocare".

Griglia per il campionato e dove la Fiorentina? "La Fiorentina ha preso un grande allenatore come Pioli che sa trattare i giocatori, è un tattico che sa fare bene. Come piazzamento dico settimo-ottavo posto, le favorite sempre Inter e Napoli ma anche Milan e Juve cercheranno di essere più alto in possibile come Roma, Fiorentina appunto e Bologna"