Social De Gea ripubblica i video di ieri e commenta: "Che giornata. Incredibile"

"What a day (che giornata, ndr)". Così David De Gea ripercorre le emozioni della sua partita a Old Trafford 24 ore dopo essere sceso in campo per la Snapdragon Cup e aver potuto così salutare i tifosi del Manchester United che lo hanno osannato per 15 anni e ieri gli hanno potuto dedicare il meritato tributo.

Oltre 500 partite e una storia lunga una carriera che ieri sono state celebrate al momento dell'entrata in campo del portiere della Fiorentina - lasciato entrare da solo proprio per prendersi l'ovazione - e anche all'uscita, quando Pioli ha deciso di toglierlo per concedergli la standing ovation dei suoi ex tifosi.

De Gea ha ripubblicato i video di United e Fiorentina sui social con le immagini dei due momenti, commentando prima "Che giornata", poi semplicemente "incredibile". Una giornata che l'estremo difensore viola farà fatica a dimenticare nonostante la "sconfitta" ai rigori dei suoi compagni.