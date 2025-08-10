RFV Comotto: "Risultati estivi non contano ma Fiorentina ha un'idea e l'impronta di Pioli"

vedi letture

L'ex difensore della Fiorentina, Gianluca Comotto, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la prima parte di "Viola Weekend" per parlare di attualità viola e non solo: "L'estate i risultati non contano molto però mi sembra che la Fiorentina abbia un'idea sulla quale sta lavorando e si vede l'impronta di Pioli che è un tecnico bravo ed esperto".

Della fase difensiva che ne pensa? Ci sono allenatori che curano la fase difensiva e l'anno scorso qualche difetto la Fiorentina ce l'avesse e dunque mi pare che si lavori proprio su quello. Ma sento voci su Comuzzo un giovane bravo che spero alla fine resti".

Il mercato della Fiorentina va in direzione Champions? "L'asticella è stata alzata ed è giusto così perché fai dare qualcosa in più ai giocatori. Il mercato è stato di giovani di prospettiva perciò non è favorita la Fiorentina ma la sorpresa come il Bologna due anni fa ci può sempre essere. E poi per il pubblico di Firenze è giusto che l'asticella si alzi perché non si può continuare a fare solo la Conference. La linea è stata dettata prendendo giovani forti di prospettiva e la strada dunque è quella. I semi sono piantati, l'importante è che le pianticelle non siano vendute"

Suo figlio Christian è passato allo Spezia dopo il ritiro con il Milan; che step sta facendo? "Partiamo dal presupposto che io i rigori neanche li tiravo quindi è diverso dal padre (ride, con riferimento ad un rigore trasformato con il cucchiaio in rossonero, ndr). Sta facendo un percorso, è all'inizio, e sono orgoglioso di lui visto che, nonostante al Milan avesse comunque considerazione, vuole giocarsela con i grandi ed ha avuto coraggio; spero che questo venga poi premiato. Spezia è una bella piazza e spero se la possa giocare in B, un campionato sempre difficile ma sicuramente formativo".