Dall'Inghilterra: anche la Fiorentina su Winks. Valencia in vantaggio su tutti

Dall'Inghilterra rilanciano: la Fiorentina sta seguendo Harry Winks, centrocampista del Leicester. Secondo quanto riporta il Telegraph, in questo momento sul 29enne delle Foxes, entrato a partita in corso contro i viola qualche giorno fa e anche oggi nell'esordio in Championship in panchina contro lo Sheffield Wednesday, la squadra che si è mossa con più decisione è il Valencia, avanti a tutti gli altri per provare a portare in Spagna il calciatore.

Ma anche la Fiorentina starebbe tenendo d'occhio Winks assieme al Brentford che da inizio estate ha sguinzagliato i propri osservatori per seguire il classe '96 ex Tottenham e Sampdoria. Per il quale potrebbero di nuovo aprirsi le porte della Serie A se la Fiorentina deciderà di affondare il colpo.