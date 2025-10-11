Kean subito a segno nell'Italia poi si fa infortuna alla caviglia ed esce
Apprensione per Moise Kean, subito protagonista durante la partita Estonia-Italia ma infortunatosi durante i primi minuti. Il centravanti della Fiorentina e della Nazionale va a segno dopo 5 minuti ma all'8' mette male la caviglia ed esce dolorante. Qualche minuto di apprensione per il giocatore ma poi Gattuso gli fa segno di rientrare e il giocatore rientra infatti in campo. Al suo posto però ha iniziato a scaldarsi Esposito e dopo poco (al 14') lo sostituisce con Kean che esce zoppicando. Viene subito fasciato e lascia il campo con il ghiaccio alla caviglia.
