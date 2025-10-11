Pinones Arce: "Meritavamo di più, c'è rammarico ma sono orgoglioso di questa Fiorentina"

Oggi alle 20:40Primo Piano
di Redazione FV

Il tecnico della Fiorentina Femminile, Pinones Arce, commenta così il pareggio in casa con l'Inter, ai media ufficiali viola: "Subito dopo la partita la sensazione è che meritassimo di più, perché abbiamo fatto un'ottima partita e create tante occasioni da gol ma il calcio è così. E il rammarico c'è per il 2-2 e per come è andata, hanno avuto anche un'altra occasione nel finale. Ma molto orgoglioso del lavoro, della mentalità e la voglia di giocare viste oggi.

Oggi abbiamo visto la Fiorentina che vogliamo vedere e che cerchiamo di ottenere con il lavoro, oggi ottima prestazione ma risultato non buonissimo. Sabato c'è il Milan e c'è tanta voglia di cogliere una vittoria".