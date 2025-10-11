Pinones Arce: "Meritavamo di più, c'è rammarico ma sono orgoglioso di questa Fiorentina"

vedi letture

Il tecnico della Fiorentina Femminile, Pinones Arce, commenta così il pareggio in casa con l'Inter, ai media ufficiali viola: "Subito dopo la partita la sensazione è che meritassimo di più, perché abbiamo fatto un'ottima partita e create tante occasioni da gol ma il calcio è così. E il rammarico c'è per il 2-2 e per come è andata, hanno avuto anche un'altra occasione nel finale. Ma molto orgoglioso del lavoro, della mentalità e la voglia di giocare viste oggi.

Oggi abbiamo visto la Fiorentina che vogliamo vedere e che cerchiamo di ottenere con il lavoro, oggi ottima prestazione ma risultato non buonissimo. Sabato c'è il Milan e c'è tanta voglia di cogliere una vittoria".