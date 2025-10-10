RFV Fattori sulla Fiorentina: "Temo la stagione del mezzo metro in meno. Pioli si copra"

vedi letture

Ospite in studio a Radio Firenzeviola come ogni settimana, l'ex viola Sauro Fattori ha analizzato così il momento della Fiorentina: "Tanto lo so che gira che ti rigira, Pioli riguarderà l'anno scorso e tornerà alla formazione che ha fatto 65 punti più o meno. L'importante è che ora capisca che c'è da coprirsi, la Fiorentina è bene si guardi indietro e che punti il Lecce tra 4 partite. La situazione per me è preoccupante perché tra tre giornate rischi di essere ultimo in classifica".

Fossi la società, oggi cosa farebbe con Pioli?

"Sicuramente aspetterei la prossima pausa, poi è chiaro che bisognerà valutare se la squadra resta con l'allenatore oppure no. Già a Milano. Poi si arriva a Lecce e se non fai bene nemmeno quella si faranno altri ragionamenti. Oggi non esiste altra scelta per la Fiorentina. Ma secondo me rischia di diventare una di quelle che chiamo "stagioni del mezzo metro in meno"".

In che senso?

"Che mentre l'anno scorso ti è andato tutto bene in certi periodi come durante le otto vittorie consecutive, quest'anno per un motivo o per un altro i giocatori fanno sempre mezzo metro in meno. E nel calcio di oggi senza quel mezzo metro sei fregato perché è tutta una questione di attimi. Ma la squadra mi sembra sempre un po' in ritardo in tutto".