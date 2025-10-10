Fratini su Gudmundsson: "Il problema per lui è mentale. La dieci a Firenze è pesante".
Michele Fratini, intermediario di mercato, ha partecipato alla trasmissione "Palla al Centro" in diretta oggi pomeriggio su Radio FirenzeViola per parlare del momento della Fiorentina. Queste le sue parole:
Come la definisci la prova di Gudmundsson di domenica scorsa contro la Roma: "Ti dico come definirò quella di stasera in Islanda-Ucraina. Con la Roma, ma non solo li, non ho visto il vero Gudmundsson, che a Firenze si è visto solo in quattro o cinque gare. Il problema è anche mentale, ha una questione importante extra campo da risolvere nel suo paese. Non può essersi dimenticato come si gioca a calcio. L'anno scorso contro la Lazio entrò dalla panchina e fece gol più rigore procurato. Ovvio poi che il numero dieci a Firenze è pesantissimo da indossare".
Su Fagioli invece?: "Il problema per lui è che sbaglia lo scolastico e anche li il problema è mentale. Allegri al Milan lo riprenderebbe se ritrovato dal punto di vista psicologico, e il tecnico livornese di calcio ne capisce".
