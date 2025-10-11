Gol ed infortunio: le immagini dei 15 minuti di Kean in Nazionale

Quindici minuti è il tempo di gioco di Moise Kean a Tallin dove si sta svolgendo Estonia-Italia, gara valida per le qualificazioni europee. E il centravanti dopo 5 minuti è andato subito a segno, segnale della buona forma del centravanti viola. Ma tre minuti dopo appoggia male il piede e la caviglia si piega. Il giocatore resta a terra, esce qualche secondo per accertarsi delle condizioni poi torna in campo ma dopo qualche minuto, al 15', deve uscire per infortunio. Caviglia subito fasciata e ghiaccio per evitare il peggio. Ecco la sequenza delle foto di FirenzeViola, dalla foto di squadra (dove è partito titolare) all'infortunio passando per la gioia del gol e l'abbraccio dei compagni.

