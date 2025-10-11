Social Gosens si allena convinto: "Alla fine come sempre il lavoro paga"

Non è un buon momento per la Fiorentina anche a causa di una forma non brillante degli uomini migliori nella scorsa stagione, tra cui Robin Gosens. L'esterno difensivo non è stato convocato in Nazionale e dunque è rimasto al Viola Park a lavorare con i compagni. E sui social posta le foto di un gruppo sereno e che lavora per uscire dalla situazione di difficoltà.

Il tedesco è convinto e dà la carica: "E alla fine come sempre: il lavoro paga. SEMPRE".