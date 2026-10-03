RFV Giovanni Marchese: "La Viola è in ripresa. Dragusin va aspettato"

L'ex difensore, Giovanni Marchese, ha parlato al "Viola weekend" su Radio FirenzeViola: "Sto vedendo una Serie A combattuta lassù in alto. La Roma, l'Inter e il Como stanno facendo molto bene. Occhio anche a Napoli e Milan. Il campionato è ancora lungo, con tantissime partite. Poi c’è il fatto della Nazionale: bisogna vedere il che condizione tornano i calciatori. Dietro ci sono squadre che lottano, come Genoa e Fiorentina, quindi è una Serie A combattuta sia sopra che sotto”.

Si aspettava questo avvio di stagione da parte di De Rossi?

“Mi dispiace per il Genoa, ci ho lasciato il cuore dopo averci giocato. Non mi aspettavo questo inizio dei liguri, che hanno anche dei buonissimi calciatori. De Rossi aveva fatto un bel percorso l’anno scorso. C’è stata tanta sfortuna, il campionato è duro ma lungo: ci sarà tempo per riprendersi. Alla ripresa della Serie A, il Genoa affronterà una Fiorentina che col cambio di panchina sembra essersi rialzata. Penso che sarà una partita difficile per entrambe”.

Cosa può dare Dragusin alla Fiorentina?

“Come tutta la squadra non è partito benissimo, ci si aspettava qualcosa in più ma è normale andare in difficoltà se tutti non girano. Quando si prendono i giocatori, la piazza vuole subito i fatti. Magari non è ancora il Dragusin che il tifoso si aspetta. Credo sia più un fattore mentale, quello che non lo fa esprimere ancora al massimo. Ma se è a Firenze, vuol dire che è un giocatore da Fiorentina. Sono sicuro che si riprenderà”.