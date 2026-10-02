RFV Tema Stadio, l'avvocato Orso: "Sono fiducioso, la strada sembra individuata"

L'avvocato Federico Orso, esperto di diritto sportivo e professore di diritto amministrativo all'Università di Firenze, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro". Queste le sue parole sul tema Stadio: "Sono abbastanza sereno perché la vera difficoltà, nonostante si dia spesso la colpa in Italia alla burocrazia, è legata alla disponibilità finanziaria. Qui la strada mi sembra si sia individuata dato che ciò che manca sembra intenzionata a metterlo la Fiorentina, ecco perché sono fiducioso. Certo è che la strada scelta è singolare, visto che si è piegato lo strumento della finanza di progetto a un qualcosa che di finanza di progetto ha poco. Quello che però conta è il risultato finale".

Cosa è successo sul fronte del nuovo stadio nel corso degli anni? "Le scelte sul tema stadio sono state spesso nel corso degli anni soprattutto politiche e condizionate dal rapporto tra la Fiorentina e l'amministrazione comunale. La svolta è arrivata quando il ministero ha detto che il Franchi non si poteva toccare nelle struttura portante, anche se non era scritto nella legge che doveva essere così. La possibilità però di mettere le mani su uno stadio monumento c'è, poi dipende se uno ha voglia di fare questo tipo di battaglia".

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