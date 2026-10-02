RFV Comotto su Dodo: "Per me serve un rinnovo pluriennale. Vi spiego"

L'ex terzino della Fiorentina, Gianluca Comotto, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola della situazione di Dodo: "Credo che stia aspettando, anche perché è un ruolo in cui non ci sono tantissimi giocatori e diverse squadre sono alla ricerca di un esterno con le sue caratteristiche. Sono situazioni che, però, non fanno mai bene al giocatore, perché possono togliere concentrazione. Secondo me sarebbe meglio rinnovare e poi, se arriva una squadra interessata, sarà quella a pagare e a portarlo via".

Quindi sarebbe meglio evitare di arrivare a scadenza?

"Sì. Non credo abbia senso rinnovare per un solo anno: se lo farà, probabilmente sarà per più stagioni. Sarebbe un peccato per il giocatore vivere un'annata così e per la Fiorentina arrivare alla fine del contratto senza ricavare nulla dalla sua cessione".

Parlando solo di caratteristiche tecniche: tra Dodo, Jimenez e Joao Mario, chi sceglie?

"Al momento Dodo è sicuramente il più pronto e affidabile".

Quindi la sua classifica è: Dodo, Jimenez e Joao Mario?

"Sì, parlando esclusivamente delle caratteristiche. Jimenez è quello che mi piace di più quando gioca a sinistra".

Perché?

"Ha ottime caratteristiche, ma gli manca ancora un po' di continuità mentale, soprattutto nella fase difensiva".

E Jimemez più alto, invece, le piace?

"No, ha bisogno di spazio davanti. Lo preferisco quando parte da dietro".

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