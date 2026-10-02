RFV Dini: "Castrovilli sta bene, troverà un'occasione. Parisi giochi terzino"

L'avvocato, agente e dirigente sportivo, Giulio Dini, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro". Queste le sue dichiarazioni a partire da Gaetano Castrovilli: "Io ci ho parlato e sta bene. In questi momenti bisogna essere bravi a fare chiarezza e a eliminare gli aloni di disinformazione. Io chiamo sempre in causa gli agenti, soprattutto quelli che non prestano attenzione alle parole che usano gli allenatori, ma anche sullo stato di salute dei calciatori bisogna essere precisi. Castrovilli sta bene. È il giocatore che abbiamo conosciuto quest'anno a Cesena. Ha avuto la colpa di rendersi disponibile quando stava uscendo da un infortunio muscolare e ha avuto una ricaduta. Se si guardano i tabellini, si può pensare che non abbia mai giocato, soprattutto nella seconda parte della stagione, ma il motivo è proprio l'infortunio muscolare che gli ha impedito di rientrare".

Quanto ha inciso anche il mancato trasferimento in Inghilterra?

"Purtroppo quella vicenda ha avuto un peso ed è stata un po' negativa anche a livello mediatico. Però sono d'accordo: sarebbe una situazione da cancellare. Castrovilli è un ragazzo intelligente ed è aperto a più soluzioni, quindi non credo avrà problemi a trovare una nuova opportunità".

In una Fiorentina con tutta questa qualità, Castrovilli al meglio potrebbe ancora trovare spazio?

"Sì, sono d'accordo. Castrovilli, prima dell'infortunio, in questa Fiorentina ci starebbe".

Il discorso può essere simile a quello di Parisi prima dell'infortunio?

"Sì. Noi supponiamo che Parisi, una volta rientrato, possa tornare a essere il giocatore che conoscevamo. Ovviamente servirà tempo. Ma non significa che il giocatore non possa tornare ai suoi livelli. Questo è il punto".

Quando tornerà, Parisi sarà l'alternativa a Valdepenas sulla sinistra o potrà essere utilizzato anche più avanti?

"Secondo me deve tornare a fare il suo ruolo. La posizione più avanzata è già coperta da giocatori più forti. Può essere adattato, ma credo che debba ritrovare soprattutto la sua posizione naturale".

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