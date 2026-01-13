Manzo: "Fagioli è il perno della squadra. L'errore? Fa parte della crescita"

L'ex viola Andrea Manzo è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Queste le sue parole: "Col Milan ho visto una Fiorentina in crescita, più consapevole dei propri mezzi. Nelle partite precedenti avevo visto una Viola che non riusciva a fraseggiare. A parte nel primo tempo, in cui ha sofferto con alcune incursioni bloccate da De Gea, nel secondo la Fiorentina ha fatto azioni veloci mettendo in difficoltà gli avversari. Il pareggio è giusto però per i ragazzi di Vanoli è mancata un po' di fortuna. La Fiorentina è in una fase di consapevolezza, poi ci saranno dei rinforzi in funzione del momento attuale della squadra, per ritrovare entusiasmo e voglia. Speriamo che i giocatori arrivino con l'entusiasmo giusto e che facciano gol. Va ritrovato Kean nella sua condizione migliore, risolverebbe molte problematiche".

Fagioli sembra essere un giocatore ricostruito, soprattutto nel ruolo di regista.

"Se non ricordo male anche in nazionale Spalletti lo provò lì ma non convinse tanto. Fagioli lo vedo in crescita. Non ha avuto un passato sereno, può avergli fatto perdere certezze. Speriamo ritrovi il suo modo di giocare lineare. Ritrovandolo come è stato visto col Milan è un buon punto di partenza. Fa girare la squadra. L'errore fa parte del gioco, chi non gioca non li fa. L'errore fa parte della crescita".

Anche Dodo ha fatto un'ottima prestazione

"L'ho visto strepitoso. Dai ricordi che ho, questo è il vero Dodo. Quando le cose vanno male subentrano tanti fattori e paura. Ho vissuto la stessa situazione quando arrivò De Sisti. In quell'anno sembrava tutto difficile, non giocai addirittura per un periodo. Ci sono dei momenti in cui, quando le cose vanno male, non si può continuare sullo stesso trend sennò si fa fatica. La Fiorentina ora sta trovando il bandolo della matassa".

