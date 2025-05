RFV Malu su Palladino: "I contratti non valgono più niente. Dimissioni sintomo di divergenze"

Le dimissioni di Palladino hanno scosso l'ambiente viola e nono solo. Malu Mpasinkatu, direttore sportivo, ha parlato nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola ripartendo proprio da questo tema: "Il mercato è questo, dobbiamo sempre aspettarci tutto e il contrario di tutto. Nessuno è sicuro del posto, i contratti non valgono più niente. Contratti anche triennali che saltano da un momento all'altro. Quando arrivano le dimissioni si è arrivata a una rottura insanabile. Sono dimissioni perché qualcosa si è rotto. Se si rompe qualcosa vuol dire che qualcosa è successo".

Clamorosa decisione arrivata dopo la conferenza di ieri?

"Quello che si dice alla stampa non è quello che si vive nelle segrete stanze. Chi ha delle divergenze non ne parla alla stampa. In segreto, se il confronto non porta a niente, può succedere anche questo. Quando ti dimetti però è perché di solito hai qualcosa alle spalle che ti stimola di più".

Cosa può fare la società viola?

"La società può anche respingerle le dimissioni. Se le accetti può esserci dietro anche un accordo da un punto di vista economico. Non è in ogni caso solo un problema economico. Non sono dimissioni che avranno strascichi di questo tipo. Significa solo che c'è stata una frattura insanabile. È inutile anche provare a risanare. Se si è rotto qualcosa, sarebbe una follia andare avanti nonostante tutto".

