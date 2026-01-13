RFV Malù: "Harrison un lavoratore di fascia. Mi sono informato: è motivato"

Malù Mpasinkatu, direttore sportivo, è intervenuto a "Palla al centro" in onda su Radio FirenzeViola per parlare del mercato e degli acquisti della Fiorentina: "Bisogna prendere giocatori che hanno voglia di rivalsa. Harrison non ha giocato tanto nel Leeds. Io ho chiamato per capire come sta fisicamente e mentalmente e me ne hanno parlato bene, è motivato. Può giocare sia a destra che a sinistra ed è pià un rifinitore che un golaedor".

Harrison è mancino, ma ha giocato tanto anche a destra.

"Sì, gioca in entrambe le fasce. Importanti sono le motivazioni. Arrivi dopo aver giocato poco nel tuo club e devi fare bene. Stessa cosa valeva per Solomon, che non avevo dubbi che si sarebbe inserito. Tecnicamente Harrison è un buon giocatore, ma pronti via, non hai tempo di inserirti, ma far vedere subito le tue qualità".

C'è un giocatore di Serie A che si può paragonare a Harrison?

"Harrison può avere un richiamo con Spinazzola, anche se l'ala inglese è più offensiva. In generale è un lavoratore di fascia, che ara la corsia avanti e indietro. Fossi in lui non mi farei scappare questa opportunità".

