RFV Lorenzo Stovini: "Cedere Comuzzo sarebbe delittuoso. Serve l'attaccante"

L'ex calciatore Lorenzo Stovini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" per parlare della difesa della Fiorentina: “È un reparto che si sta consolidando, sono molto fiducioso di poter ripartire dai giocatori che già ci sono. Il calcio d’agosto non dà grandissime indicazioni ma la Fiorentina mi sta piacendo sotto ogni punto di vista. Manca solo qualche tassello”.

Teme che nasca qualcosa in chiave mercato per Comuzzo?

“Sono sereno, credo che la Fiorentina a meno di un’offerta irrinunciabile lo terrà. Comuzzo può solo andare a migliorare, poi è certamente appetito anche dagli altri club. Che se tirano davvero tanti soldi, starà alla bravura della società trovare un sostituto. Ma sarebbe veramente delittuoso: bisogna far capire che Firenze non è una tappa di passaggio”.

In cosa è carente la Fiorentina?

“Credo che serva l’attaccante. Si fanno sempre tanti nomi, anche se con Kean e Dzeko sia già un grande attacco. Dzeko andrà gestito al meglio ma è un grande campione”.

Quali traguardi deve porsi la squadra?

“Alzare un trofeo sarebbe importantissimo in Conference o Coppa Italia, ma lo è anche il campionato. Se la squadra rimane questa, i presupposti ci sono. Gli obiettivi vengono volta volta”.

