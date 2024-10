LO MONACO A RFV, De Zerbi potrebbe rilanciare Beltran

FirenzeViola.it

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha commentato il periodo di difficoltà che sta avendo Lucas Beltran: "Dal punto di vista caratteriale, ha pochissimo dell'argentino. Beltran, mi ripeto, in Argentina giocava in questa maniera, da centrale alto, in linea con la punta centrale; è stato preso come punta centrale e questo è un gravissimo errore. Faccio una premessa: non è un pacco, è un buon giocatore. Però di fatto la Fiorentina lo ha bocciato, perché ha comprato un giocatore come Gudmundsson che agisce in quella zona, dietro la punta".

Cosa farebbe con l'argentino allora?

"Adesso, la cosa giusta per lui è trovare altre strade. Ma anche per la Fiorentina, dovrebbe prendere un giocatore che gli serve di più. Sapete dove lo manderei? Andrei a stuzzicare De Zerbi, per me potrebbe rilanciarlo nei prossimi mesi. Lo dai in prestito e De Zerbi sicuramente riuscirà a rivalutarlo".

E in generale, come vede la nuova Fiorentina di Palladino?

"La Fiorentina come sempre ha gli stessi annosi problemi: serve un difensore centrale ad esempio. Però vedo che sta crescendo. Domenica ho visto un buon Colpani, lui è un buon giocatore e aveva solo bisogno di tempo. In generale, per me questa è una squadra nata per il 4-3-3. Adli è un giocatore fondamentale ed eccezionale e deve giocare in un centrocampo a tre".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!