RFV Fratini: "La Fiorentina punti Sergi Roberto. So che lavorano anche su Ngonge"

Michele Fratini, operatore di mercato e scout, è intervenuto su Radio FirenzeViola parlando : "Se Paratici sta facendo il lavoro nel sottobosco, e secondo me lo sta facendo bene, sono contento lo stesso. Conta solo il risultato. Con la Lazio ho visto una delle migliori Fiorentina delle stagione. Sento tante parole ma l'errore di Comuzzo arriva perché Zaccagni è un giocatore di qualità e fa una gran giocata. Ora arriva Brescianini...".

Parlaci di lui.

"Lo vidi nelle giovanili del Milan ed era già un talento. Ricordo quando sostituì Bennacer, poi è andato a Frosinone da un direttore che lo conosce molto bene come Angelozzi. A Bergamo ha segnato più di tutti, ha una media impressionante. Poi vediamo se arriva Baldanzi o Dominguez, entrambe operazioni tra i 10 e i 12 milioni. Baldanzi non gioca alla Roma perché davanti ha uno come Dybala...".

Ma a Firenze abbiamo già Fazzini e Gudmundsson, a che serve Baldanzi?

"Ma perché, non puoi giocare con il 4-2-3-1 con Solomon e Baldanzi? Saresti micidiale, forse ancora di più con il 4-3-3. La Fiorentina sta facendo un mercato anteriore e ci piace. Perché devi vincere, e allora alziamo il baricentro. Secondo me stanno facendo la Fiorentina a prescindere dal modulo, perché so che stanno lavorando anche su Ngonge. Poi ho un'idea di mercato per la Fiorentina".

Quale?

"Prenderei Sergi Roberto dal Como. Sta giocando poco e sarebbe il nome perfetto per il centrocampo viola".

