RFV Mpasinkatu: "Brescianini è da valutare, discontinuo all'Atalanta"

vedi letture

Malù Mpasinkatu, direttore sportivo, è intervenuto a "Palla al centro" in onda su Radio FirenzeViola per parlare degli acquisti della Fiorentina: "Solomon mi piace tantissimo. E' un giocatore che conosco molto bene dai tempi internazionali giovanili di Israele. Ha tecnica, personalità e all'ultimo passaggio può tirare, può trovare il cross, la giocata. È veramente un giocatore di alto livello. Ma penso che chi lo ha visto in Israele-Italia si ricorda, se qualcuno si è dimenticato, che si guardi quella partita. Ci ha fatto venire in mal di testa, ha fatto veramente numeri di altissima scuola. E dunque è un giocatore internazionale che secondo me viene motivato, viene con la voglia anche di riscattarsi per il fatto che magari non giocava tantissimo al Tottenham".

Cosa pensa di Brescianini?

"E' un giovane italiano, un buon giocatore che comunque ha bisogno di continuità affinché possiamo dare un giudizio più complessivo. Quando un buon calciatore è pronto, gioca sempre. Lui è una buona alternativa".

Non la convince?

"Ho detto che è un buon giocatore, ma non è sceso in campo in maniera costante all'Atalanta. Non era un titolarissimo. Hai preso un buon giocatore che comunque adesso avrà l'opportunità, un po' come quello che avevo detto per Piccoli. Ha fatto benissimo a Cagliari, venire alla Fiorentina era un alto step in cui poteva dimostrare quello che aveva fatto a Cagliari. Anzi, con un livello superiore perché la pressione, con tutto rispetto, è pure maggiore".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale!