RFV L'ex allenatore di Fagioli, Zironelli: "Ha ampi margini di crescita, io lo vedo regista. Ha fatto bene a voltare pagina"

L'ex giocatore della Fiorentina ed attuale tecnico Mauro Zironelli, che ha allenato anche Nicolò Fagioli, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare del giocatore che ha detto che si sentiva sempre della Juventus Next Gen: "Fa parte del processo di crescita, io dicevo sempre che doveva fare esperienza, come alla Cremonese dove ha fatto bene, ma aveva bisogno di farne di più perché se ha trovato un po' di continuità con Allegri ma ha avuto poco spazio perché quella Juve lì aveva dei campioni. Anche Pirlo aveva qualità ma all'Inter ha faticato. La maglia della Juventus è pesante e davanti aveva giocatori importanti nel ciclo Allegri intendo. Io l'ho fatto esordire a 17 anni nella seconda squadra perché era bravo, si vedeva. Sul ruolo per me deve giocare da play, dietro, o a due anche se si destreggia bene da mezzala".

Mezzala può fare bene? E' un giocatore da inserimento ma secondo me è più di rifinitura e di costruzione nel 3-5-2 ma secondo me il suo ruolo naturale sarebbe centrale. Io l'ho avuto a 17 anni ed è normale abbia acquisito e allargato le caratteristiche. Ma questi giocatori sanno trovare i loro spazi".

Qual è la linea dell'orizzonte di Fagioli? "Per me ha un grandissimo margine di crescita. Ha fatto i suoi errori anche fuori, ha pagato ed è maturato. Ora deve guardare avanti, perché la sua Juve aveva grandi campioni prima, se ora non ha trovato spazio ha fatto bene a voltare pagina".

