Jolanda De Rienzo: "Terracciano? Conta la squadra. Guardate Rrahmani"

Jolanda de Rienzo, nota giornalista e volto televisivo, è intervenuto a "Radio FirenzeViola" durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina, queste le sue dichiarazioni: "Palladino sa benissimo le colpe che ha, l'importante è rimanere squadra, basta vedere Rramhani a Como che fa l'errore ma nessuno gli mette la croce sopra, Raspadori segna ed è il primo che va ad abbracciare".

Le critiche su Palladino sono diverse, che ne pensa?

"Il mese di febbraio è un mese calante per tutti basta vedere anche quelle davanti, in molti stanno sbagliando basta vedere il Milan che ha fatto un mercato invernale importante ma sono in totale confusione, la Fiorentina merita di stare dove sta, io da fuori non rimango delusa dalla situazione attuale di classifica, non si può pensare che un allenatore arrivi e in un anno stravolga tutto. Per quanto riguarda un possibile cambio in panchina nemmeno Sarri in un anno farebbe un miracolo, alla Juve vinse lo scudetto al primo anno solo perché davanti c'era Cristiano Ronaldo che fa un altro sport, infatti fu il primo anno in cui non vinse la miglior difesa, Sarri chiamato in corsa non sono sicura che possa dare la svolta mentre ripartire da capo con Sarri sarei molto curiosa e metterebbe d'accordo tutti".

Il momento del Napoli?

"Il Napoli si sta riprendendo, ha quasi recuperato pienamente Buongiorno, sta recuperando anche Olivera, per il Napoli in campionato adesso saranno 11 finali".

Pensi che il Napoli giochi a 3 in difesa contro la Fiorentina?

"Per me si, Spinazzola attualmente è in vantaggio su Oliveira, poi se l'urugagio migliora ho dei ripensamenti, credo che per dare anche continuità possa giocare a 3".