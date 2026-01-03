Inizia la diretta di Radio Firenzeviola: ora in onda c'è 'Firenze in campo'

Iniziano le dirette Radio FirenzeViola. Un pomeriggio e una serata ricchi di voci, analisi, passione e storie che raccontano l’anima più vera del tifo gigliato. Dalle 14 fino alle 21.30, il palinsesto è un viaggio continuo dentro il mondo viola, tra approfondimenti, rubriche storiche e spazi dedicati a chi la Fiorentina la vive ogni giorno.

Il pomeriggio si apre con Fabio Ferri e Anna Dini per "Firenze in campo". Dalle 16 alle 18 arriva il "Viola weekend" con Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola fino a quando arriverà "Tutti in campo" in diretta fino alle 19. A quel punto sarà il turno di "100 anni di Passione Viola" a cura del Museo Fiorentina, per finire dalle 20 alle 20.50 con "Made in Viola" condotto da Andrea Giannattasio e dedicato alle notizie sulla Fiorentina Primavera.

