RFV L'ex viola Zauri: "Paratici garanzia per i giocatori che scelgono la Fiorentina. Baldanzi profilo interessante"

L'ex difensore della Fiorentina ed attuale allenatore del Campobasso Luciano Zauri è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola weekend" per parlare del mercato viola e l'arrivo di Paratici: "Non conosco Solomon ma se il direttore nuovo lo ha fortemente voluto lo conosce bene. Nessuno si aspettava questo tipo di percorso della Fiorentina e servono dunque facce nuove, con gente di personalità perché mettersi mettersi la maglia viola non è semplice".

Paratici può rappresentare la svolta? "Lo conosco bene perché l'ho avuto alla Samp, rappresenta la certezza e la serenità per i giocatori che scelgono la Fiorentina, è insomma una garanzia assoluta in termini tecnici e di personalità. La società aveva bisogno di una figura importante e che fosse un punto di riferimento per chi arriva a Firenze".

Baldanzi è adatto alla Fiorentina secondo lei? "E' un ottimo prospetto ma prima io mi concentrerei sulle uscite per non fare confusione, in base alle richieste dell'allenatore, facendo con lui il punto. Ma il profilo di Baldanzi è interessante, servono giocatori che sanno puntare l'uomo e sappia giocare il pallone ma che abbia anche personalità, lui può rispondere a tutto questo"

Ascolta l'intervista completa dal podcast