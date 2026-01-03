Radio FirenzeViola ancora in diretta con "Extra Viola" in collaborazione con Rtv38

Radio FirenzeViola ancora in diretta con "Extra Viola" in collaborazione con Rtv38
Oggi alle 21:00
di Redazione FV

Le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola proseguono anche oggi fino alle 21.30.  A chiudere la nostra programmazione arriva infatti "Extra Viola", live dalle 21 alle 21:30 e in diretta anche su RTV38 per approfondire le tematiche della giornata viola, con Lorenzo Marucci e Andrea Giannattasio a fare il punto su mercato e la sfida di domani con la Cremonese.

