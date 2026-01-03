RFV Rastelli sulla Cremonese: "Ha un organico ben costruito e un tecnico navigato. La Fiorentina però può recuperare"

Il tecnico Massimo Rastelli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare della sfida Fiorentina-Cremonese: "La Cremonese come neo promossa ha fatto un cammino molto positivo ma c'è da dire che ha un organico ben costruito, con tanti giocatori che la serie A l'hanno fatta e un allenatore navigato, oltre ad essere una piazza dove si lavora bene e con strutture adeguate. Il proprietario vuole che la squadra abbia ambizione e credo che con il ds e il tecnico hanno allestito una buona squadra. Il proprietario ha speso tantissimo in questi anni per portare la Cremonese dalla serie C alla A, la prima volta non è andata bene con la retrocessione ma è stato uno step importante ed ha fatto sì che ci fosse già una buona squadra".

Vardy non è solo un colpo promozionale, cosa pensa? "Ero curioso perché non è più giovanissimo ma la carriera dei calciatori si è molto allungata perché c'è una attenzione quotidiana nel tenersi in forma, inoltre viene da un campionato tosto e nel nostro che ha ritmi più lenti può dire la sua in termini di esperienza e sta diventando un grande punto di riferimento per i grigiorossi

Che idea si è fatto della zona salvezza? "Lotta salvezza è aperta anche perché ora c'è il mercato che ermetterà alle squadre di mettere uomini con caratteristiche che servono ed io dai 21-22 punti in giù mi guarderei le spalle perché basta poco per diminuire il gap, poi può prenderti la paura. Quando ero a Cagliari l'Empoli retrocesse nonostante un vantaggio di 20 punti. Anche la Fiorentina ha tutto il tempo per recuperare".