RFV Martorelli: "Da Paratici mi aspetto uno stravolgimento della rosa, bene Solomon e Baldanzi"

L'agente Giocondo Martorelli durante Extra Viola su Radio FirenzeViola e Rtv38 ha espresso i suoi giudizi sulla situazione della Fiorentina, a partire dall'arrivo di Paratici come responsabile dell'area tecnica: "Il mio giudizio sul suo arrivo è positivo perché è un dirigente che ha fatto la sua gavetta ricoprendo tutti i ruoli durante la sua carriera che gli hanno permesso di accumulare grandi competenze in ambito calcistico anche a livello internazionale. Ha fatto bene alla Juve e al Tottenham ed ora si accinge a ricoprire un ruolo importante ma delicato perché arrivare in corsa a Firenze in una situazione di classifica così complicata che nessuno immaginava è un compito molto arduo"

Poi prosegue: "Mi aspetto da lui uno stravolgimento della rosa di questa squadra per poi consentire a Vanoli su un gruppo nuovo che crede nel progetto. Io farei un repulisti dei calciatori che non sono stati all'altezza della situazione senza guardare in faccia nessuno e portare a casa quei giocatori che invece crederanno nel suo progetto e nella salvezza. Lui ha tutti i requisiti per fare questo. Il primo intervento è stato l'arrivo di un giocatore che lui conosce (Solomon, ndr) e spero che i tifosi non si lascino condizionare da situazioni ideologiche e politiche e che lo rispettino perché è qui per contribuire a far sì che le cose vadano bene per la sqauadra e la società. Su Baldanzi, è ancora giovane e non ha avuto possibilità di mettersi in mostra alla Roma, si è saputo che ha anche un piccolo infortunio muscolare però penso che possa rientrare anche in una previsione di cambia,ento di modulo e lui può portare voglia di fare bene ed energia. La Fiorentina ha bisogno di questi giocatori che abbiano come caratteristiche coraggio, volontà e determinazione.