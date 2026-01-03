Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: tra poco "Made in Viola"
Le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola proseguono anche oggi fino alle 21.30. Da ora alle 20.50 con "Made in Viola" trasmissione di approfondimento sul settore giovanile della Fiorentina condotta da Andrea Giannattasio. Infine, come sempre, chiude la nostra programmazione "Extra Viola", live dalle 21 alle 21:30 e in diretta anche su RTV38 per approfondire le tematiche della giornata viola.
RFVRastelli sulla Cremonese: "Ha un organico ben costruito e un tecnico navigato. La Fiorentina però può recuperare"
I calcoli di Ferrari portano una media di 1,4 punti a gara, il doppio di quella con Vanoli. Al Parco Viola c’è fiducia ma è meglio evitare certe previsioni. Paratici porti giocatori "cattivi"di Alberto Polverosi
Luca CalamaiEffetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
Lorenzo Di BenedettoLa rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
