Radio FirenzeViola, da "Tutti in campo" a "Extra Viola": segui ancora le nostre dirette!

Le dirette di Radio FirenzeViola non accennano a fermarsi e proseguono ancora a lungo. Concluso il "Viola Weekend", adesso è il turno di "Tutti in campo"; trasmissione per il sociale con il mitico Benzivendolo e i suoi ospiti in diretta fino alle 19. A quel punto sarà il turno di "100 anni di Passione Viola" a cura del Museo Fiorentina, fino alle 20, per continuare dalle 20 alle 20.50 con "Made in Viola" condotto da Andrea Giannattasio e dedicato alle notizie sulla Fiorentina Primavera e su tutto il settore giovanile viola. Infine, come sempre, chiude la nostra programmazione "Extra Viola", live dalle 21 alle 21:30 e in diretta anche su RTV38.

