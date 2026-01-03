Radio FirenzeViola, da "Tutti in campo" a "Extra Viola": segui ancora le nostre dirette!
Le dirette di Radio FirenzeViola non accennano a fermarsi e proseguono ancora a lungo. Concluso il "Viola Weekend", adesso è il turno di "Tutti in campo"; trasmissione per il sociale con il mitico Benzivendolo e i suoi ospiti in diretta fino alle 19. A quel punto sarà il turno di "100 anni di Passione Viola" a cura del Museo Fiorentina, fino alle 20, per continuare dalle 20 alle 20.50 con "Made in Viola" condotto da Andrea Giannattasio e dedicato alle notizie sulla Fiorentina Primavera e su tutto il settore giovanile viola. Infine, come sempre, chiude la nostra programmazione "Extra Viola", live dalle 21 alle 21:30 e in diretta anche su RTV38.
RFVL'ex viola Zauri: "Paratici garanzia per i giocatori che scelgono la Fiorentina. Baldanzi profilo interessante"
I calcoli di Ferrari portano una media di 1,4 punti a gara, il doppio di quella con Vanoli. Al Parco Viola c’è fiducia ma è meglio evitare certe previsioni. Paratici porti giocatori "cattivi"di Alberto Polverosi
Luca CalamaiEffetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
Lorenzo Di BenedettoLa rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
