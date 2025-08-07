Inizia alle 8:00 la programmazione di Radio FirenzeViola: ecco il palinsesto

vedi letture

Iniziano alle 08:00 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli nemmeno in questi mesi senza campionato ma con il calciomercato ormai alle porte.

Si parte come con Alessandro Di Nardo che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” fino alle 09:30 quando arriverà "Good morning, England!" con Andrea Giannattasio e tutte le ultime dal ritiro della Fiorentina. Dalle 10:00 alle 12:00 spazio poi sempre a Francesco Benvenuti e Pietro Lazzerini ed il loro “Chi si compra?”. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Ludovico Mauro.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai. Mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno "I tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi. Alle 17:00 poi spazio a Giacomo Galassi, Stefano Prizio e Chiara Andrea Bevilacqua per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00.

Per ascoltarci CLICCA QUI!