Il CNB di Luca Calamai: "Ora serve il vero Gosens: la squadra ha bisogno di un leader tecnico"

vedi letture

Nel consueto appuntamento del mattino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato del momento che sta vivendo a Firenze Robin Gosens: "In questo momento un po così dove vai alla disperata ricerca di certezze e di giocatori affidabili per una squadra che, Udine ci ha detto questo, era e resta inaffidabile, devo dire che non possiamo che accogliere con entusiasmo il ritorno di Gosens. Il tedesco non ha giocato titolare recentemente perché Vanoli gli ha preferito un Parisi più brillante, più aggressivo e più pronto. Credo sia stata una scelta giusta anche perché Gosens veniva da un infortunio fastidioso che gli aveva tolto la convocazione atletica per lui basilare.

Ora la squalifica di Parisi lo riporta in campo e io mi auguro che contro il Parma la Fiorentina ritrovi il vero Gosens. Abbiamo bisogno di giocatori affidabili e leader, e Gosens se sta bene è entrambe le cose" Qua sotto il video: