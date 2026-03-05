Il mercato da big non ha inciso, la Gazzetta: "Viola, flop da 90 milioni"

"Viola flop da 90 milioni", questo il titolo di questa mattina della Gazzetta dello Sport che, parlando di Fiorentina, sottolinea la mancata resa del mercato estivo in termini di risultati in campionato: "Sette mesi dopo la rivoluzione di luglio-agosto, quei 90 milioni spesi tra nuovi arrivi e riscatti rischiano di diventare un macigno pesantissimo sui conti (in ordine) della Viola in caso di retrocessione. Il rischio è concreto, perché a 11 giornate dalla fine la squadra si trova ancora inchiodata alla terzultima posizione, seppure in coabitazione con Cremonese e Lecce. Il peccato originale è aver costruito una rosa a misura di un allenatore, Stefano Pioli, che poi è durato solamente tre mesi.

Ai 90 milioni complessivi si è arrivati con i nuovi acquisti (12 in totale, compresi 4 ragazzi del settore giovanile) più i riscatti. Alcuni dei nuovi hanno cambiato aria già a gennaio, sconfessando parte delle scelte estive: oltre a Sohm, andato al Bologna in cambio di Fabbian (prestito con diritto di riscatto) hanno salutato lo svincolato Dzeko e i prestiti Viti e Nicolussi Caviglia".