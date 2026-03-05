Confronto tra Vanoli e la squadra, il CorSport: "Patto al Viola Park"

vedi letture

Questa mattina il Corriere dello Sport riporta di un faccia a faccia avvenuto ieri al Viola Park tra il tecnico Paolo Vanoli e la squadra. "Patto al Viola Park", così ha titolato il quotidiano, che in merito all'argomento ha poi precisato: "Il confronto tra Vanoli e la squadra ieri al Viola Park, mentre il direttore generale Ferrari e il direttore sportivo Paratici avevano ovviamente già avuto modo di parlare con il tecnico varesino post 3-0 subìto in Friuli.

Franco, risoluto, deciso, senza lasciare ma o se in sospeso, quel che c’era da dirsi è stato detto, e soprattutto con un punto d’arrivo cercato, voluto e trovato: il patto dentro. Il patto tra il tecnico e i calciatori, tra i calciatori e il club, tra il club e il tecnico, nella necessità di mettere la Fiorentina avanti a tutto per tutelare una storia calcistica centenaria e una città che per essa ha passione fortissima e viscerale, ma che pochissime volte come nella stagione in corso non si è viceversa sentita rappresentata dalla Fiorentina. Non il primo confronto al Viola Park, secondo un modus operandi consolidato nelle settimane, e nemmeno sarà l’ultimo a prescindere dai risultati nelle prossime partite, però va ribadito il peso specifico di quello che è stato ieri alla ripresa degli allenamenti"