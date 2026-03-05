Kean punta il Parma nonostante il problema alla tibia, il CorFio: "Moise stringe i denti"

vedi letture

Il Corriere Fiorentino questa mattina ha dedicato ampio spazio al capitolo legato all'infortunio che ha costretto Moise Kean ad abbandonare il campo durante Udinese-Fiorentina dello scorso lunedì. "Kean stringe i denti", questo il titolo del quotidiano, che poi ha aggiunto: "Moise farà di tutto per mettersi a disposizione (contro il Parma) e, quindi, per essere regolarmente al centro dell’attacco. Il problema, e quindi il punto interrogativo, nasce esattamente una settimana fa quando, «costretto» ad entrare per i supplementari della partita con lo Jagiellonia, ha rimediato una fortissima botta alla tibia. Una contusione tosta, che non gli aveva però creato particolari noie, solo che lunedì (a Udine) è stato nuovamente toccato duro. Il nodo, sta tutto nell’evoluzione che ematoma e dolore avranno da qua a domenica mattina quando, assieme al mister e allo staff, verrà presa una decisione definitiva alla ripresa degli allenamenti. Kean ha lavorato a parte ma già quella di oggi sarà una giornata più importante e indicativa per capire quante chance ci siano di recuperarlo.

Quel che è certo è che lui vuole esserci in tutti i modi e che la stessa Fiorentina, trattandosi di una botta e non di un guaio muscolare o che riguardi articolazioni o simili, spera di non doverne fare a meno. Certo non sarà al 100%, ma del resto non lo è (e non lo può essere) ormai da un pezzo. Anche la caviglia infatti, seppur nettamente migliorata, non si può dire totalmente guarita. Anzi. Il dolore va e viene e in quel caso si, essendoci di mezzo un’articolazione bisogna maneggiarla con cura"