Il CNB di Calamai: "Vanoli debole e con futuro incerto: senza fiducia andava già cambiato"

Nel consueto appuntamento della mattinata di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha commentato così il momento attuale in casa Fiorentina e il futuro di Paolo Vanoli: "La mia riflessione oggi è legata a Vanoli. Ma soprattutto vorrei sottolineare una cosa: la confusione che accompagna Vanoli. La Fiorentina in questo momento non ha bisogno di ciò. Però leggendo la rassegna stampa questa mattina c'è chi dice che Vanoli resterà a prescindere, c'è chi dice che la Cremonese sarà decisiva, c'è chi dice che Vanoli ha già concluso il suo percorso e con l'arrivo di Paratici arriverà anche un nuovo allenatore.

Per un allenatore debole che guida una squadra confusa queste tre versioni testimoniano il caso e l'incertezza. Vanoli non ha bisogno di questo. Dovrebbe avere la totale fiducia della società. Al momento regna il caos in casa viola".