Il CNB di Calamai: "Serve Ioannidis. Da inserire Beltran nell'operazione"
Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato dell'attacco: “Se veramente Pioli ha l’idea convinta di proporre una Fiorentina con tre giocatori offensivi, è evidente che i tre titolari Gud-Dzeko-Kean più Fazzini sono pochi. L’altro attaccante importante deve arrivare in tempi rapidi. La Fiorentina deve accelerare la trattativa per Ioannidis, che può essere il profilo giusto anche per l’esperienza internazionale.
Può essere adatto a non alterare il livello della squadra. Convincere il Panathinaikos a cederlo non è semplice, parte da una cifra molto alta. Mi chiedo se inserire nella trattativa Beltran, che comunque ha un suo prestigio internazionale, potrebbe aiutare la società viola ad abbassare un po’ prezzo”.
